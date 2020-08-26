 

Конструктор Сергей Терешенков назвал возможности глиссирующей амфибии-внедорожника “Дрозд”

26.08.2020, 18:17, Разное

Глиссирующая полноприводная амфибия-внедорожник “Дрозд”, разработанная для силовых структур, была впервые представлена на форуме “Армия-2020”. Конструктор и реставратор Сергей Терешенков назвал возможности 260-сильного военного автомобиля.
“Дрозд” отличается от аналогичных транспортных средств футуристичным дизайном и выдающимися тактико-техническими характеристиками. Внедорожник подойдет для транспортировки грузов, людей по трассе, бездорожью, морским и внутренним путям, в сложных местностях и при тяжелых климатических условиях. Разработка инженеров Балтийской машиностроительной компании может похвастаться выполненным из композитных материалов корпусом и противоминной защитой.

Используя углепластик разработчики снизили массу глиссирующего внедорожника до 2000 килограммов, тогда как грузоподъемность модели – 1500 килограммов. Длина “Дрозда” составляет 6 метров, ширина равна 2,45 метрам, высота – 2,2 метра. Что касается скорости, то по суше амфибия может передвигаться до 100 километров в час, по воде – до 70 километров в час. Мореходные качества автомобиля не теряются и при волнении в 3 балла. Для смены области применения “Дрозду” требуется 12 секунд. За этот период времени машина “выбрасывается” на берег и переходит на колесное движение, подкачивая на ходу воздух. Под капотом амфибии находится 260-сильный дизельный двигатель, работающий вместе с трехступенчатой АКПП.

Главный конструктор “Дрозда” Сергей Терешенков объяснил, что создание машины реализовывалось без государственных финансов. Презентованный на “Армии-2020” образец глиссирующей амфибии является прототипом, прошедшим тестирование на суше и в воде, однако испытания проходили в условиях акватории одного из яхт-клубов, где сильной волны создать не удалось. Для более серьезных испытаний необходимо произвести опытную партию внедорожников, а это требует больших затрат.



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