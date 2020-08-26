Навального, Соболь и ФБК обязали выплатить почти 88 миллионов рублей лично Пригожину

26.08.2020, 18:15, Разное

…по иску «Московского школьника».

Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «кремлевский повар», заключил с компанией «Московский школьник» договор уступки требования. Об этом сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».

Заключение такого договора означает, что по иску почти на 88 млн рублей Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией должны выплатить деньги не компании, а лично ему. Пригожин назвал их «клеветниками» и заявил, что хочет «рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки». Также он заявил, что «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК.

«Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — цитирует «Конкорд» Пригожина. Он добавил, что его юристы «начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства» с ФБК и Соболь.

Напомним, в октябре прошлого года суд постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь почти 88 млн рублей из-за видео, в котором говорилось о причастности «Московского школьника» к отравлениям школьников и детсадовцев некачественными продуктами. Суд также обязал Навального удалить ролик и выпустить опровержение. Из-за решения суда политик в июле объявил о ликвидации ФБК.

Навальный сейчас находится в коме в берлинской клинике Шарите, куда его доставили из Омска. Ему стало плохо на борту самолета Томск-Москва, и в этом городе лайнер совершил экстренную посадку. Омские медики отрицают, что политика отравили, однако немецкие врачи заявили об интоксикации.