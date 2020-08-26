Личное: Замазать всех, а самому отделаться

26.08.2020, 18:08, Разное

Понятия не имею, кто распространяет теперь слухи, что за рулём джипа Ефремова сидел Гармаш, но, по-моему, ниже дна уже падать некуда.



Фото: Соцсети

Буквально на прошлой неделе в суде появился свидетель защиты Ефремова, который на голубом глазу описал человека, удивительно похожего на Ивана Стебунова — якобы, он сидел за рулём.

Прошло несколько дней и новый вброс — Гармаш ведь тоже был на месте аварии!

Нет, в том, что многие актёры оказались на месте ДТП, нет ничего удивительного. Рядом их театр, все они созвонились и понаехали спасать от правосудия пьяного Мишку.

Тот же Стебунов был там. Был и Гармаш — мы все его видели. Но как они могли оказаться за рулём?

Защите Ефремова это неважно.

Цель адвоката Пашаева — внести в суд сомнения. Есть сомнения — нет приговора.

С молчаливого согласия Михаила Ефремова свидетель защиты даёт показания, смачно обмазывая его друзей говнищем, отмыться от которого будет непросто.

А вдруг Стебунов был всё-таки за рулём? Или Гармаш сбежал, а потом вернулся? Так подумает обыватель, и их таких — миллионы. И для суда это — довод, чтобы не судить Ефремова строго.

Поймите меня правильно, я не люблю актёров — ни Стебунова, ни Гармаша, ни других клоунов и алкоголиков.

Я говорю сейчас о порядочности и её отсутствии. Это кем же нужно быть, чтобы сваливать на друзей свою вину, чтобы самому отмазаться?

С чьей подачи, жёлтые газетёнки обвиняют теперь Гармаша? Кто оплачивает подлые вбросики про него в анонимненьких Телеграм-каналах?

Репутация друзей? Ну её в задницу. Подумаешь, отмоются! Не такие уж мне они и друзья!

А ведь пил, наверное, с ними. Говорил «уважаю». Клялся дружить до гробовой доски и всё такое.

А теперь — смачненько там говнищем обмазал. Главное, спасти свою шкуру, ведь так?

У вас есть друзья-алкоголики, которым вы верите?