Пожар на территории Анапы потушен

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26.08.2020, 18:08, Новости дня

Пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 17.25 26 августа объявлена ликвидация пожара на территории МО город-курорт Анапа между населенными пунктами Большой и Малый Утриш», – цитирует ТАСС пресс-службу.

В тушении природных пожаров на Кубани были задействованы самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32, принадлежащие МЧС РФ. Только за сегодня они сбросили на очаги более 1,5 тыс. тонн воды. Наземная группировка составляла 486 человек и 86 единиц техники.

 «В регионе сохраняет действие экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности. Силы и средства готовы к действию по предназначению. В настоящее время действующих лесных пожаров на территории Краснодарского края нет», – добавили в МЧС.

Во вторник губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной лесных пожаров в Краснодарском крае могло стать неосторожное обращение туристов с огнем.

Напомним, на территории Анапы между поселками Большой и Малый Утриш горел лес, площадь возгорания составила три гектара. Для его ликвидации привлекли авиацию и катера.

Ранее сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» началась массовая эвакуация туристов.

Правоохранительные органы проводят проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.

 



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