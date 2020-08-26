 

США внесли в черный список пять российских научных институтов

26.08.2020, 18:08, Новости дня

Соединенные Штаты внесли в черный список пять российских научно-исследовательских институтов, включая НИИ Минобороны России, участвовавший в работе над вакциной от COVID-19, сообщили в министерстве торговли США.

В список попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). 

Уведомление размещено в Федеральном реестре-сборнике официальных документов правительства США, передает ТАСС.

Попавшие в список НИИ подозревают в работе над химическим и биологическим оружием, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в ситуации с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на все три его объекта, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

В документе также подчеркивается, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия», ГосНИИОХТ – «с российской программой химических вооружений», а 48-й ЦНИИИ – «с российской программой биологических вооружений».



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