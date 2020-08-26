 

Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»

26.08.2020, 18:08, Новости дня

Китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США», пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.

Китай запустил ракеты «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D», передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Эти ракеты способны поражать наземные и морские цели, в том числе авианосцы. Первая ракета, по данным издания, была запущена с территории провинции Цинхай, вторая стартовала из провинции Чжэцзян.

Обе ракеты приземлились в заданном районе акватории между между островом Хайнань и Парасельскими островами.

Минобороны КНР не комментирует ситуацию с запуском ракет.

В среду США ввели санкции в отношении 24 китайских компаний за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море.



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