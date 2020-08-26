Китай запустил баллистические ракеты для «предупреждения США»
26.08.2020, 18:08, Новости дня
Китайские военные запустили две баллистические ракеты средней дальности в акватории Южно-Китайского моря для «предупреждения США», пишут СМИ со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая.
Китай запустил ракеты «Дунфэн-26B» и «Дунфэн-21D», передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.
Эти ракеты способны поражать наземные и морские цели, в том числе авианосцы. Первая ракета, по данным издания, была запущена с территории провинции Цинхай, вторая стартовала из провинции Чжэцзян.
Обе ракеты приземлились в заданном районе акватории между между островом Хайнань и Парасельскими островами.
Минобороны КНР не комментирует ситуацию с запуском ракет.
В среду США ввели санкции в отношении 24 китайских компаний за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море.
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