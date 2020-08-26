Мнение: Базовый зажим

26.08.2020, 18:05, Разное

Часто говорим, что ресурсы имидж-любовь связаны, по сути это один поток, единый ресурс и составляет он горизонталь круга ресурсов.

Но что значат эти непонятные для многих слова?

Это значит, что прокачивая имидж-любовь, вы делаете свою территорию шире.

Территория ваша в любых отношениях определяется формулой ОЗ+СЗ.

Чем больше у вас ресурсов (внешних и внутренних), тем больше ваша ОЗ (объективная значимость).

Положительная СЗ (субъективная значимость) еще больше расширяет территорию.

ОЗ – это польза ваша для других, вот почему она влияет на вашу территорию. Чем больше польза от вас, тем больше места вам готовы предоставить, чтобы иметь вас рядом.

Это любых отношений касается, и родственных, и деловых, и дружеских, и любовных.

СЗ – это удовольствие, которое люди получают от вашего присутствия рядом.

Так вот круг ресурсов – это схема всей той пользы, которую вы можете дать людям.

Вертикаль делает ваше положение в группе выше, почетнее, дает вам больше прав, больше власти.

Горизонталь делает территорию шире не за счет высоты положения, она открывает границы людей и побуждает их стремиться к близости с вами.

То есть вертикаль – скорее про уважение. Горизонталь – про симпатию.

Если у вас плохи дела с вертикалью, но очень хорошо с горизонталью, люди могут не уважать вас, но будут вам симпатизировать. Осуждать будут, но тянуться к вам вопреки. Как к хищникам.

В идеале должно быть и уважение, и симпатия.

Если у вас плохи дела с горизонталью, но очень хорошо с вертикалью, люди будут уважать вас и на словах подчеркивать ваше превосходство, но симпатизировать вам не будут и будут держать физическую дистанцию.

Вот что дает хороший имидж – к вам тянутся физически. На вас хотят смотреть, сесть рядом, искать с вами зрительного и тактильного контакта.

Имидж сам собой подключает ресурс любви. К любви относится не только сексуальная симпатия, а любое стремление к близости, к общению близкому. То есть платоническая любовь тоже бывает, и однополая и разнополая. Хотя у разнополых вслед за подключением любви обычно подключается ресурс секса. Это происходит естественным образом: вас тянет физически к человеку, он вам симпатичен, и вы думаете про такой способ радикального сближения как секс. Если же человек одного пола с вами, вы про секс не думаете, если у вас нормальная ориентация, вы думаете про то как бы наобщаться побольше, потусить, вместе выпить и т.д, то есть ищете менее радикальные способы сближения.

Имидж включает любование, любовь включает стремление к близости, эмоциональной и физической до приемлемого барьера. Пока любовь не кристаллизирована в нечто серьезное, желание брака например, ее проще называть влюбленностью или просто симпатией. Вот симпатия – это то, что объединяет имидж и любовь. Мы смотрим на незнакомого человека и нам кайф – это его ресурс имиджа, мы начинаем общаться с человеком и нам кайф – это его ресурс любви.

Проще говоря, ресурс имиджа – способность создать гармоничный образ. Ресурс любви – способность вызывать симпатию при общении. Понятно, насколько это связано, насколько одно перетекает в другое? И обратно тоже. Если общение с человеком нам неприятно, нам и смотреть на него не в кайф, даже если сначала он приглянулся.

Для любви имеют значение хорошие границы, отсутствие багов в общении.

Именно ресурс любви при прокачке позволяет научиться строить линию общения и вызывать симпатию.

И потом это касается не только романтики и флирта. И дружбы, и делового общения, и семьи. Если вы сформировали границы, во всех ресурсах ваши связи формируются легче. Вот почему это такой важный ресурс и мы так много уделяем ему внимания. Ресурс любви – это Я и Другой. И научившись разделять границы, видеть в другом субъекта, общаться так, чтобы не задевать его багами и не щипцевать, вы постигаете искусство Общения в принципе и можете общаться с кем угодно эффективно.

Есть разница между общением на работе и в любви, но там и там действуют общие принципы. Только в ресурсе любви все эти принципы проявлены четко, ясно, выпукло и ярко. Это базовый ресурс для общения.

И этот ресурс захватывает и имидж тоже. Деление на имидж-любовь условно.

Поэтому когда мы изучаем типы имиджа, ни в коем случае нельзя рассматривать внешний образ отдельно от установок на общение, ничего не получится.

Какое-то время назад я опубликовала пост Обретение лица и обещала написать продолжение.

С тех пор я вижу в ленте много отчетов, как помогают упражнения, и эти, и подобные, но к сожалению все почти отнеслись к этому только как к физической нагрузке.

Упражнений для лица очень много, ютуб переполнен полезными курсами. Действительно полезными.

Если уж заниматься лицом физически, то вот что надо учесть:

1. Овал лица напрямую зависит от платизмы. Это мышца, которая захватывает переднюю сторону шеи, подбородок, переплетается с жевательными мышцами и грудными. Бесполезно заниматься мышцами лица, если вы не тренируете платизму. Грудные мышцы надо хорошо растягивать, делать упражнения на осанку, шейно-воротниковую зону и десять минут в день посвящать персонально шее, иначе никакой фейсбилдинг не работает.

2. Массаж лица в сочетании с гимнастикой лица действительно очень эффективен. Самое лучшее – это обнаружить на своем лица болевые места, которые реагируют на нажатие пальцами. Это и будут места мышечных спазмов, которые делают ваше лицо некрасивым, зажатым, провоцируют отеки и плохой цвет лица. Такие места надо осторожно и тщательно разминать пальцами, пока не останется совсем никакой боли при достаточно интенсивном нажатии. Иногда для этого требуются недели и даже месяцы.

3. Сейчас есть много тренажеров для лица, которые позволяют тренировать шею и жевательные мышцы, некоторые очень хитрые и почти гениальные. Есть много массажеров и утягивающих бинтов-тинтов-бандажей, которые позволяют поддерживать хороший тонус кожи и мышц лица, хотя могут нарушать сон.

Люди, которым не жаль времени, чтобы всем этим регулярно заниматься, действительно имеют намного более молодое и красивое лицо, чем другие. Это не миф. Мышцы лица – очень благодарные мышцы, особенно с возрастом. Они мелкие и очень отзывчивые.

Но физическая сторона – это не то, что я пыталась донести.

Очень важно подключить к этому психологическую составляющую.

Если мы говорим не о том, как привести в порядок кожу лица, а о том, как получить обаяние, то физкультуры и массажа мало.

Вот, например, упражнения на нижнюю часть лица, о которых шла речь.

Дело не только в растяжке мышц челюсти.

Важно было снять психологический зажим, прокачать новое отношение.

Все, кто не смогли делать упражнения по причине неприятия "глупостей" и неловкости за "клоунство", не справились с базовым зажимом – "слишком серьезное отношение к себе". Относиться к себе с пафосом – это блок на имидже. Амбарный замок. Именно от него все зажимы, нет легкости и гибкости в образе и общении.

Особенно онежьи онегины этим отличаются. Можно провести тест. Онегины-рапаны-рыбы не смогут выполнять эти упражнения. КСЖ-рыбы в период Ж – тоже. В период К им будет легче, но лень. Лень – это тоже фрустрация, отсутствие мотивации. Отвращение – это блок, лень – простая фрустрация.

Рот связан с чувственностью. Вот почему хорошие физиогномисты сразу определяют чувственных людей. В плохих пересказах иногда упоминается, что большие рты и большие губы говорят о сексуальности человека. Нет! Размер рта и толщина губ значения не имеет. Большой рот при базовом зажиме выглядит уродливо и никакого чувственного впечатления не производит. Толстые губы при базовом зажиме выглядят совсем не сексуально, наоборот отталкивающе. Сексуально и чувственно выглядят губы, хорошо наполненные кровью, пухлые, яркие, с четким кантом, с хорошей подвижностью, без асимметрии и зажимов челюсти и подбородка. Это пытаются воспроизвести филерами, но часто это дает обратный эффект. По-настоящему чувственный рот имеет только человек, у которого нет психологического зажима, о котором я пыталась рассказать в прошлый раз. Человек, который имеет хороший аппетит по части жизни, но аппетит в границах. Понятно что это?

И здесь как с болью при массаже. Если нащупали психологический зажим или комплекс, надо потихоньку настойчиво повторять, пока не пройдет. Неприятно разевать рот и представлять себя барабеком и богомолом, значит психологический зажим именно в этом и есть. Попросите снять вас на видео, когда вы не позируете специально, а просто общаетесь и посмотрите, как выглядит ваша челюсть. И это только то, что бросается в глаза. А еще очень много вещей воспринимаются людьми на бессознательном уровне. Все чужие комплексы и зажимы люди фиксируют, даже если те выражаются в нюансах. И фиксируя зажимы, делают вывод, что вы сами нагружены жизнью и их будете грузить. Поэтому отодвигаются от вас.

Посмотрите на сексапильных актеров, на того же Брандо в молодости, на Монро.

Что они творят своими губами, какая богатая, живая, но тонкая и неагрессивная, мимика у их нижней части лица. Эта область насыщена спонтанностью, нет никаких блоков. И дело не только в мышцах. Мышцы в их случае – следствие.

Посмотрите, из-за ваших психологических зажимов у вас напряжено лицо. Вы можете делать упражнения, массажи, водить приборами с микротоками, ультразвуком, разминать пальцами, стучать полотенцем, чередовать лед и горячую серебряную ложку, и вы действительно будете снимать спазмы, разгонять отеки и лимфу. Но все будет возвращаться так же быстро, как отрастают головы гидры. Пока базовый зажим на месте. Вы должны постоянно что-то делать со своим лицом, чтобы снимать часть напряжения. Вы должны будете бороться в поте лица, чтобы поддерживать более-менее нормальное состояние. Бежать вперед, чтобы этот экскалатор не нес вас вниз. А красоты настоящей вы все равно не получится, тем более что время идет и с годами колагена все меньше.

У обаятельных людей совсем другая история. Их лицо все время живое, в нем такая спонтанность постоянно, что они завораживают, когда улыбаются или говорят. Им не нужно по три раза в день разминать спазмированные жевательные мышцы, у них нет привычки стискивать зубы и втягивать в себя подбородок, поэтому спазмов нет. Им не нужно утилизовать напряжение. Стресс не оседает в их лице и теле.

Это подобно тому как человек, который скрючившись шесть-восемь часов в день сидит за столом и напряженно работает, вынужден постоянно ходить на массаж и три раза в неделю в спортзал, чтобы хоть как-то размять свое тело. А если человек много и разнообразно двигается, постоянно танцует и играет в мяч, ничего специально разминать ему не нужно, и так все размято более чем.

И если во время умеренной сидячей работы его тело достаточно расслаблено и правильно расположено на стуле, спазмов у него тоже нет.

У обаятельных людей такие установки на общение, что стресс не накапливается в мышцах лица, напряжение не нужно специально снимать, лицо их подвижно, расслабленно, спонтанно.

В течение дня вы должны много улыбаться, смеяться, говорить, менять мимику разнообразно, и это отличная тренировка для мышц рта, если в вашем общении нет блоков и багов.

Если есть, лицо ваше сковано и ваша мимика вынуждена эти оковы преодолевать.

Поэтому вместо живой и обаятельной мимики у вас гримасы.

Штурманы всегда сжимают зубы, особенно Штурманы-Победители.

С возрастом у них всегда асимметрия.

Красивые лица симметричны. Чем более спонтанно лицо, тем больше оно симметрично.

Спазмы с левой стороны – много страхов, спазмы с правой стороны – много гиперконтроля.

Это связано с полушарным делением, но не так строго.

У Попрошаек-Сокровищ рот обиженно перманентно поджат в куриную гузку и углы съезжают вниз, неравномерно.

Чем больше багов общения, тем больше проблем с лицом, и это особенно видно с возрастом.

Если у вас превосходные гены или вы тщательно занимаетесь массажами, баги на лице будут частично скрыты, но все равно будут.

Расслабленность появляется, когда вы – на своей территории, когда вам ничего не грозит, когда вы уверены в своем праве.

Красивые рты у тех, кто уверен в своем праве есть.

"Есть" – это и про еду, и про существование. Живот – это жизнь.

Если вы слишком жадны, вы все время хотите съесть чужое, вы неспокойны как вор, ваша линия рта выдает страх и готовность к нападению. Вы можете твердить, что уверены в себе, но ваш рот выдает неуверенность.

А рот должен быть расслаблен. Тогда по вам понятно, что вы умеете наслаждаться и вам близка чувственная сторона жизни.

Именно это производит на других сексуальное впечатление. С вами неосознанно хотят испытать совместное удовольствие.

И мужчины не зря приглашают женщин на ужин в кафе.

По тому как вы едите и пьете сразу видно, что у вас с чувственностью. Как и по разговорам за ужином.

Поэтому я пока не перехожу к упражнениям на среднюю и верхнюю часть лица. Там еще сложней с психологической частью.

Пока предлагаю кидать короткие ролики как обаятельные люди едят, говорят и смеются.

И обсудить, в чем их отличие от необаятельных людей.

И если есть какие-то личные успехи по части упражнений, но не просто улучшение тургора, а именно уменьшение психологических зажимов, тоже рассказывайте.