 

Светлана Алексиевич призвала Россию убедить Лукашенко пойти на переговоры

26.08.2020, 17:59, Новости дня

Белорусская писательница и нобелевский лауреат в области литературы Светлана Алексиевич в среду призвала Россию убедить президента Александра Лукашенко вступить в переговоры с оппозицией.

Направляясь в Следственный комитет, куда она была вызвана на допрос в качестве свидетеля по делу о создании Координационного Совета оппозиции, Алексиевич сказала, что сейчас белорусский президент Александр Лукашенко «разговаривает только с Путиным», а нужно, чтобы он говорил с народом.

«Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то, – отметила она. – Нам нужна помощь мира, может быть, и России, если мы сможем вместе ее привлечь».

Через некоторое время Алексиевич вышла из здания СК, сообщив, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Она сказала, что оснований для расследования нет, и добавила, что чем более сплоченной будет оппозиция, тем больше шансов, что власти пойдут с ней на переговоры.

Алексиевич – одна из десятков общественных деятелей, которые вошли в созданный на прошлой неделе Координационный Совет. Белорусские власти завели уголовное дело по факту создания Совета, назвав его попыткой захвата власти.

«Не дай Бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны, – сказала Алексиевич. – То, что мы видели первые три дня – противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век».



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