 

В Башкирии создали юридическую группу для изучения документов по приватизации БСК

26.08.2020, 17:48, Новости дня

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по поручению главы республики создало юридическую группу, которая изучает документы приватизации Башкирской содовой компании.

«По поручению главы Башкортостана Радия Хабирова в министерстве земельных и имущественных отношений РБ создали юридическую группу, которая изучает соответствующие документы», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе главы региона.

Между тем, Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина после заявления о ситуации с башкирской содовой компанией. «Сраведливость должна восторжествовать», – отметил он.

Напомним, в четверг Путин в ходе совещания поручил правительству и руководству Башкирии разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании.

В 2019 году БСК разрешили вести разработку местной горы, в компании заявляли, что в ином случае предприятие может остановиться из-за нехватки сырья.

В августе в Башкирии начались протесты экоактивистов, которые они выступают против вырубки леса на шихане. Общественную безопасность на месте обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН. На минувших выходных при столкновениях во время акций против разработки Куштау пострадали несколько человек.

Накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил протестующим, что работы будут приостановлены до тех пор, пока не будет найден компромисс. После этого протесты приостановились.



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