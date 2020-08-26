В Госдуму России внесут законопроект о запрете критики омских врачей

26.08.2020, 17:44, Разное

На рассмотрение депутатов Государственной думы внесён законопроект о запрете критики медицинских работников Омска и Омской области.

По словам его автора Андрея Крашенинникова, необходимость в законодательном акте появилась после неоднозначных выводов о здоровье оппозиционного политика Алексея Навального врачей из немецкой клиники Charite и резкой критике омских специалистов от его сторонников.

– Никому не позволим опорочить честь омских врачей. Наши врачи — самые лучшие. Они прошли большую школу жизни: и «ковид» победили, и даже Навальному жизнь спасли. В моём родном Омске всё делают на ура: и метро, и «Авангард-арену», а немцам бы самим сюда на мастер-класс приехать и поучиться как анализы нужно брать. Но ладно Германия — наш исторический враг, но вот когда эти сопляки 15-летние травлю врачей устраивают и прочие им подтявкивающие — это никуда не годится. Но мы вычислим ай-пи каждого и заставим его отвечать за гнусную клевету на наших врачей, — пояснил суть законопроекта Крашенинников.

Законопроект предусматривает как административную, так и уголовную ответственность. В случае первого оскорбительного комментария в адрес медиков физическое лицо может быть оштрафовано на сумму 30-100 тысяч рублей, юридическое от 200 до 500 тысяч. В случае повторных нарушений им угрожает уголовный срок от 1 до 3 лет в колонии общего режима.