Месси разрывает контракт с “Барселоной”
26.08.2020, 17:43, Разное
Культовый футболист Лионель Месси намерен уйти из “Барселоны”. Эта информация была в статусе слухов, теперь появилось подтверждение данных.
По данным “Царьграда”, футболист принял ответственное решение после того, как “Барселона” проиграла “Баварии” с разгромным счетом. Эксперты полагают, что у Мессии могут возникнуть трудности с расторжением контракта: по условиям договора, он мог покинуть клуб не позднее мая текущего года. Этот пункт может быть признан судом недействительным, так как пандемия коронавируса повлияла на даты проведения спортивных мероприятий.
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