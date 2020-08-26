 

Россиян заставят вернуть выплаченные по ошибке пенсии

26.08.2020, 17:43, Разное

Руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве России Наталья Залюбовская рассказала, что Пенсионный фонд должен будет взыскать пенсионные выплаты, начисленные умершим людям. Но при этом ПФР также придется выплатить россиянам недоначисленные пенсии.

Залюбовская отметила, что те средства, которые родственники скончавшихся получили за них, ведомство будет возвращать через суд. По словам эксперта, выявленные недочеты свидетельствуют о непрозрачности пенсионной системы в России, сообщает Ura.ru.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что россияне из-за ошибки не получали доплаты к пенсии с 2017 по 2019 год. В Счетной палате России установили, что пенсионеры недополучили в общей сложности 2,2 миллиона рублей.



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