 

Оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за недостатка воды нет – Данилов

26.08.2020, 17:41, Новости дня

Никаких оснований для гуманитарной катастрофы в оккупированном Россией Крыму из-за якобы недостатка воды нет. Об этом заявил в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

“Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть”, – подчеркнул он.

Компетентно про проблему водопостачання в Криму від Andrii Klymenko. Від себе ще хочу додати, що жодних підстав для…

Posted by Олексій Данілов on Kolmapäev, 26. august 2020

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

7 августа премьер-министр Украины заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

25 августа председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым, если там будет гуманитарная катастрофа.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич отметил, что воду в Крым не подадут до полной деоккупации полустрова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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