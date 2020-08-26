Мнение: Площадь жилого фонда, эффективность на удалёнке и фейс-контроль на входе в квартиру

26.08.2020, 17:40, Разное

1. С 1980 года, к которому в СССР обещали закончить построение коммунизма, площадь жилого фонда в России выросла более чем вдвое. Население с тех пор сильно не выросло, поэтому на каждого человека также приходится вдвое больше жилплощади, чем в лучшие советские времена:

https://ruxpert.ru/Статистика:Площадь_жилищного_фонда_в_России

Одна из формулировок коммунизма – «От каждого по способностям, каждому по потребностям»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/От_каждого_по_способностям,_каждому_по_потребностям

Жильё – это одна из главных человеческих потребностей. Получается, мы теперь вдвое ближе к коммунизму (по крайней мере, по этому важному параметру)?

Сейчас примерно половина жилья в России построена в Российской Империи и в СССР, другая половина — уже в современной капиталистической России. Ещё несколько лет, и большая часть жилья в России будет построена уже постсоветскими, некоммунистическими властями.

Кстати, о «Википедии» и о русских ссылках. Если вас раздражает тот факт, что ссылки с русскими буквами копируются уродливо, с процентами вместо русских букв, ставьте сделанное мной приложение для «Хрома». Оно позволяет копировать адреса сайтов, не портя их:

https://chrome.google.com/webstore/detail/russian-address-plugin/higcokenbbigkcgiopibfaololmgmfbo/reviews

2. Три четверти сотрудников на удалёнке стали работать эффективнее, чем раньше. Во всяком случае, так они считают согласно опросам:

https://www.rbc.ru/society/25/08/2020/5f440e2d9a7947ff84970495

Около 75% работников из разных стран заявили, что в первые несколько месяцев пандемии коронавируса они сохранили или даже повысили свою производительность. Об этом говорится в опросе, проведенном международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из компаний по всему миру (есть у РБК).

На фоне пандемии коронавируса компании перевели на удаленную работу около 40% персонала. Но если о сохранении или повышении эффективности сообщили три четверти сотрудников, то для коллективных задач этот показатель оказался ниже и составил 51%, сообщили эксперты. Данная статистика при этом справедлива как для тех, кто перешёл на удалёнку, так и для тех, кто остался работать на своих местах.

Всего опрошенные сотрудники называли четыре фактора, которые они связывают со своей производительностью при выполнении коллективных задач независимо от того, работают они в офисе или в удаленном режиме. Это социальные связи, психологическое и физическое состояние, а также доступность нужных рабочих инструментов.

3. Приятная новость для урбанистов и домохозяев:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/litsa/

Российские ученые из Новосибирского государственного технического университета разработали программу «умный дом под системой интеллектуального и видеонаблюдения». Она научилась распознавать лицо хозяина, даже если тот наденет медицинскую маску. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Разработчики хотели обеспечить безопасный доступ к частным объектам, в основном квартирам. Программа используется в комплексе со вторым фактором: например, открыванием двери ключом или подтверждением по SMS. Однако если первый этап не пройден, то второй все равно будет невозможен.

Программа считывает точки только верхней части лица, притом обмануть такого «контролера», показав распечатанную фотографию, не получится. По словам ученых, разработкой (она находится на стадии тестирования) уже заинтересовались коллеги за рубежом. Одним из преимуществ программы является низкая стоимость — для применения нужны процессоры за 14 тысяч, в то время как иностранные аналоги дороже в 21 раз.

Пожалуй, для тех, кто часто теряет ключи, вход по СМС и фейс-контролю станет хорошим выходом. Да и в целом, как мера дополнительной защиты доступа в квартиру это может стать весьма популярным.

А вы, коллеги, стали бы устанавливать у себя дома такую систему?