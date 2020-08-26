Какие российские сериалы снимаются прямо сейчас

26.08.2020, 17:23, Разное

Второй сезон сериала “В клетке” снимать только планируют.

Как сообщил исполнитель главной роли в картине Павел Прилучный, в новой части поклонники

увидят новую любовную линию. Сейчас продюсеры подыскивают актрису, на роль

зазнобы центрального персонажа.

Напомним, сериал “В клетке” повествует об отце и сыне Евдокимовых.

Мужчины возвращаются в родной город из столицы. Главных героев объединяет

любовь к боям без правил.

В середине августа началась работа над вторым сезоном

сериала “Знахарь”. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Картина повествует о нейрохирурге,

который потерял память. Главную роль в теленовелле играет Даниил Страхов. Первая

часть картины получила очень хорошие рейтинги.

В скором времени Анна Хилькевич, Настасья Самбурская и Стас

Ярушин вернутся на экраны в рамках проекта “Универ. 10 лет спустя”. Работа над

теленовеллой началась в первых числах августа. Детали съемочного процесса и

сценария пока держатся в тайне.

Четвертый сезон сериала “Гранд” находятся на стадии постпродакшн.

Съемки картины на днях подошли к концу. В новых эпизодах ключевая героиня ленты

Ксения станет объектом повышенного внимания противоположного пола. В героиню

влюбится фермер из соседней деревни.

В Санкт-Петербурге работает творческий коллектив картины “Тайны

следствия”. Киношники готовят к показу 20-й сезон. Из-за пандемии

коронавирусной инфекции процесс создания эпизодов немного осложнился: приходилось

снимать общие сцены порознь, чтобы снизить риск заражения. В новых сериях героиня

Анна Ковальчук поселится в загородном доме пожилого преподавателя.