 

Какие российские сериалы снимаются прямо сейчас

26.08.2020, 17:23, Разное

Второй сезон сериала “В клетке” снимать только планируют.
Как сообщил исполнитель главной роли в картине Павел Прилучный, в новой части поклонники
увидят новую любовную линию. Сейчас продюсеры подыскивают актрису, на роль
зазнобы центрального персонажа.

Напомним, сериал “В клетке” повествует об отце и сыне Евдокимовых.
Мужчины возвращаются в родной город из столицы. Главных героев объединяет
любовь к боям без правил.

В середине августа началась работа над вторым сезоном
сериала “Знахарь”. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Картина повествует о нейрохирурге,
который потерял память. Главную роль в теленовелле играет Даниил Страхов. Первая
часть картины получила очень хорошие рейтинги.

В скором времени Анна Хилькевич, Настасья Самбурская и Стас
Ярушин вернутся на экраны в рамках проекта “Универ. 10 лет спустя”. Работа над
теленовеллой началась в первых числах августа. Детали съемочного процесса и
сценария пока держатся в тайне.

Четвертый сезон сериала “Гранд” находятся на стадии постпродакшн.
Съемки картины на днях подошли к концу. В новых эпизодах ключевая героиня ленты
Ксения станет объектом повышенного внимания противоположного пола. В героиню
влюбится фермер из соседней деревни.

В Санкт-Петербурге работает творческий коллектив картины “Тайны
следствия”. Киношники готовят к показу 20-й сезон. Из-за пандемии
коронавирусной инфекции процесс создания эпизодов немного осложнился: приходилось
снимать общие сцены порознь, чтобы снизить риск заражения. В новых сериях героиня
Анна Ковальчук поселится в загородном доме пожилого преподавателя.



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