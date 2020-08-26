На Москву обрушился мощный ливень: затоплены улицы и музей

26.08.2020, 17:23, Разное

Сотрудники Гидрометцентра объявили в среду, 26 августа, оранжевый уровень опасности в столице. До 21 часа в Москве ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Как рассказали пользователи социальных сетей, от обильных осадков больше всего пострадали юго-запад, юго-восток и восток столицы. По данным телеграм-канала Baza, проезжая часть Загородного шоссе полностью оказалась под водой.

В Новой Третьяковской галерее, расположенной на Крымском валу, протекла крыша. Всех посетителей вывели из залов. Выставки и экспозиции на время закрыли. На сайте музея сообщили, что все эвакуированные получат бесплатные билеты на другой день.

Пока не известно, пострадали ли из-за потопа картины. В пресс-службе галереи уточнили, что сотрудники проводят экстренные меры по устранению протечки и делают все возможное для сохранения произведений искусства.

Согласно сервису “Яндекс.Пробки”, загруженность на московских дорогах сейчас составляет семь баллов. Ожидается, что к 21 часу этот показатель вырастет до восьми баллов.