Голикова заявила о стабилизации заболеваемости коронавирусом в России
26.08.2020, 17:08, Новости дня
В РФ наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусом, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина.
«В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19», – передает РИА «Новости» ее слова.
Голикова также отметила, что на данный момент «отработан алгоритм оказания помощи больным, в том числе по организации деятельности инфекционных стационаров, амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ».
Причем она добавила, что это включает и подходы «к противоэпидемическому режиму, дезинфекции, применительно к использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению требований по работе с биологическим материалом».
По ее словам, с марта ежедневные темпы прироста числа случаев коронавируса снизились в 54 раза.
«С марта текущего года ежедневные темпы прироста регистрируемых случаев новой коронавирусной инфекции снизились в 54 раза. И на сегодняшний день ежесуточный прирост составляет 0,5%», – сказала Голикова.
Причем, в РФ преобладают бессимптомные формы течения коронавируса, а у 3,2% – тяжелое течение заболевания.
«В третьей декаде августа в структуре больных COVID-19 преобладают бессимптомные формы течения заболевания. Тяжелое клиническое течение заболевания наблюдается у 3,2% инфицированных», – добавила она.
Она также пояснила, что почти половина коек для больных коронавирусом в РФ свободна.
Как отметила вице-премьер, по данным обследования, у трети столичных медиков есть антитела к коронавирусу.
«На первом этапе было обследовано 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител», – сказала она.
Согласно повторному исследованию, антитела выявили у 32,4% медиков, при этом у 21% – повторно, у 11,45 – первично.
Подчеркивается также, что Путин обсудил с вице-премьером вопросы, связанные с перспективами открытия авиасообщения с другими странами, передает ТАСС.
«Мы уже с вами говорили по поводу того, каким темпом и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения», – отметил он.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в РФ выявлено 4676 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 970 тыс. случаев заболевания.
Накануне, 25 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4696. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет