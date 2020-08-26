Путин потребовал сделать систему выплат медикам менее забюрокраченной

26.08.2020, 17:08, Новости дня

Система страховых выплат медикам оказалась слишком перегружена бюрократическими проволочками, сообщил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Забюрокраченная слишком система принятия решений оказалась: 16 и более документов надо собрать человеку, чтобы получить соответствующую выплату», – цитирует Путина ТАСС.

«Надо эту излишнюю бюрократию прекратить», – поручил президент.

Он также потребовал разобраться с отдельными случаями нарушений, обобщить возникающие проблемы и принять решение по ним либо на федеральном уровне, либо поручить регионам.

Также президент подчеркнул, что решения по снятию ограничений нужно принимать аккуратно.

«Постепенно открывая различные сферы деятельности, различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия. Вижу, что все так и делается. Но нужно нацелить и себя, и настроить людей наших, и руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно», – сказал глава государства.

В середине августа премьер Михаил Мишустин предложил продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Также Мишустин сообщал, что правительство выделит медучреждениям еще 49,5 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусом и тест-системы для них.