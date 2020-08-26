Голикова попросила продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19

26.08.2020, 17:08, Новости дня

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента РФ Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«Я бы просила вас согласиться с выработанным нами предложением о том, чтобы стимулирующие президентские выплаты, которые были введены вашим решением, были в полном объеме продлены на сентябрь 2020 года», – сказала Голикова на совещании у президента.

Голикова добавила, что в четверг правительство рассмотрит вопрос о дополнительных выплатах в объеме 12,1 млрд рублей медикам.

«Завтра правительством Российской Федерации планируется рассмотреть на заседании выделение дополнительных финансовых ресурсов на обеспечение президентских выплат в объеме 12,1 миллиарда рублей для того, чтобы обеспечить выплаты заработных плат медицинским работникам и другим категориям граждан, которые работают с новой коронавирусной инфекцией за август», – передает ее слова РИА «Новости».

Голикова отметила, что завтра будут дополнительно выделены 9,8 млрд рублей на субсидии регионам, на осуществление региональных выплат медработникам, работающим с коронавирусом. Еще 5 млрд будут выделены медицинским организациям, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти и МГУ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил продлить меры поддержки борющихся с COVID медиков.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян заявил, что более 1 млн медработников в России, работающих с больными коронавирусом, получили стимулирующие выплаты.