 

Адвокат семьи Захарова объяснил причину очередного обращения Ефремова к услугам Пашаева

26.08.2020, 16:53, Разное

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием автомобиля Михаила Ефремова, пояснил журналистам о ходе дела. Александр Добровинский объяснил причины очередного обращения актера к услугам адвоката Эльмана Пашаева.
После смертельного ДТП, произошедшего в начале июля, Михаил Ефремов находится под следствием. Несмотря на первоначальное признание вины, далее актер заявил о своей невиновности, что вызвало волну негодования в обществе. Представителем Михаила Ефремова в суде стал известный юрист Эльман Пашаев. Однако не так давно заслуженный артист внезапно отказался от его услуг. Впрочем, уже сейчас, спустя четыре дня, он изменил свое решение и снова обратился к юристу.

Этот шаг представители семьи погибшего в аварии Сергея Захарова трактуют по своему. Александр Дубровинский уверен, что сторона Ефремова пытается таким образом затянуть судебный процесс. Решение снова привлечь Пашаева он называет частью определенного плана, сейчас у потерпевших появилась новая важная в деле информация, и, вероятнее всего, юристы Ефремова об этом узнали. Ранее у Пашаева одной из основных была версия о том, что за рулем кроссовера Ефремова находился другой человек.

Стоит напомнить, что во время задержания 8 июля после смертельного столкновения внедорожника Ефремова с «Газелью», за рулем которой был Захаров, артист был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови были обнаружены следы наркотиков. В результате аварии Захаров скончался на следующий день, если в суде вина Ефремова будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок до 12 лет. Сейчас звезда театра и кино находится под домашним арестом. Дело известного артиста стало объектом пристального внимания общества, что должно поспособствовать принятию справедливого решения в суде. Как пишет «Политэксперт», такое мнение высказывает ряд известных лиц, в частности, блогер Вадим Манукян.



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