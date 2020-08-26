В средстве от насекомых нашли способный убить COVID-19 компонент

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26.08.2020, 16:48, Новости дня

Один из компонентов средств защиты от насекомых способен уничтожить штамм коронавируса, информирует телеканал Sky News со ссылкой на исследование лаборатории при минобороны Великобритании.

В апреле телеканал сообщал, что военные в Великобритании получили репелленты от насекомых с содержанием цитриодиола (Citriodiol), который якобы способен защищать от коронавируса. В исследовании отмечается, что цитриодиол уже известен своей способностью убивать другие виды коронавирусов, передает «Царьград».

При британском минобороны провели отдельные исследования, чтобы выяснить, действительно ли вещество обеспечивает защиту от COVID-19. Ученые пришли к выводу, что дополнительная защита есть. Однако подчеркивается, что одного только противомоскитного спрея недостаточно. Это лишь дополнительный слой защиты.

Компания-производитель цитриодиола также считает, что вещество способно защищать от коронавируса.

Ранее немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса.

Напомним, в июне был назван способ защититься от заражения коронавирусом через туалет.



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