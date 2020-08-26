Власти Ирана согласились предоставить МАГАТЭ доступ к двум спорным объектам

26.08.2020, 16:48, Новости дня

Тегеран предоставит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ для проведения инспекций на двух спорных объектах, где агентство подозревало хранение незаявленного ядерного материала, говорится в совместном заявлении МАГАТЭ и иранских властей.

«Иран добровольно предоставляет МАГАТЭ доступ к двум площадкам, указанным МАГАТЭ, и содействует проверкам МАГАТЭ для решения этих вопросов. Были согласованы даты доступа МАГАТЭ и проверок», – цитирует заявление агентства ТАСС.

Отмечается, что МАГАТЭ и Тегеран договорились продолжить расширение сотрудничества и укрепление взаимного доверия, передает РИА «Новости».

В заявлении при этом отмечается, что у агентства больше нет вопросов к Ирану и дальнейших запросов на предоставление доступа к другим объектам.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что в Иране объем обогащенного урана в пять раз превышает установленный ядерной сделкой лимит.