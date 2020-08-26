Будет три волны: академик РАН сделал мрачный прогноз по эпидемии COVID-19 в России

26.08.2020, 16:43, Разное

Директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев считает, что опасаться стоит. Академик Российской академии наук (РАН) считает, что осенью россияне вновь столкнутся с разгулом инфекции.

Более того, эксперт считает, что жителей ждет не одна, а две волны эпидемии COVID-19. При этом вторая волна будет еще сильнее первой. Пальцев пояснил, что исторически все эпидемии протекали в три сезона. Второй всегда был сильнее первого, а самым слабым был третий, сообщает RT.

Однако профессор отметил, что четкого прогноза по эпидемии коронавируса в России сегодня нет. С одной стороны – в период самоизоляции у населения значительно снизился иммунитет, но с другой – многие люди и вовсе не заболеют, даже если заразятся, поскольку имеют невосприимчивость к вирусу.

Михаил Пальцев также подтвердил, что коронавирусом можно переболеть несколько раз. Академик РАН напомнил, что вирус мутирует и приспосабливается к человеческой иммунной системе. Несмотря на это, COVID-19 в процессе эволюции не становится более агрессивным, а случаев повторного заражения по всему миру пока очень мало.

Пальцев считает, что последняя, третья волна эпидемии коронавируса в России пройдет весной. Он выразил надежду, что к следующему лету люди вернутся к прежнему образу жизни.