Столтенберг опроверг утверждения о наращивании сил НАТО близ границ Беларуси

26.08.2020, 16:40, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любые попытки белорусского правительства использовать альянс в качестве оправдания для подавления протестов являются «неправильными и неоправданными».

Выступая в Берлине перед встречей министров обороны Европейского союза, Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в Беларуси.

«В регионе нет наращивания военных сил НАТО, поэтому любые попытки режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или предлога для расправы над демонстрантами в стране являются абсолютно неправильными и абсолютно неоправданными», – сказал он журналистам.