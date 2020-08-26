Столтенберг опроверг утверждения о наращивании сил НАТО близ границ Беларуси
26.08.2020, 16:40, Новости дня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любые попытки белорусского правительства использовать альянс в качестве оправдания для подавления протестов являются «неправильными и неоправданными».
Выступая в Берлине перед встречей министров обороны Европейского союза, Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в Беларуси.
«В регионе нет наращивания военных сил НАТО, поэтому любые попытки режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или предлога для расправы над демонстрантами в стране являются абсолютно неправильными и абсолютно неоправданными», – сказал он журналистам.
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