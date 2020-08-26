 

Столтенберг опроверг утверждения о наращивании сил НАТО близ границ Беларуси

26.08.2020, 16:40, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что любые попытки белорусского правительства использовать альянс в качестве оправдания для подавления протестов являются «неправильными и неоправданными».

Выступая в Берлине перед встречей министров обороны Европейского союза, Столтенберг также призвал провести свободные и честные выборы в Беларуси.

«В регионе нет наращивания военных сил НАТО, поэтому любые попытки режима в Беларуси использовать НАТО в качестве оправдания или предлога для расправы над демонстрантами в стране являются абсолютно неправильными и абсолютно неоправданными», – сказал он журналистам.



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