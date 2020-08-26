Исполнительница роли Кейт Миддлтон Камилла Ладдингтон стала мамой во второй раз

26.08.2020, 16:38, Разное

Британская актриса Камилла Ладдингтон, известная по роли Кейт Миддлтон в художественно-биографическом фильме “Уильям и Кейт” 2011 года, роли доктора Джо Уилсон в сериале “Анатомия страсти” и ряду других, стала мамой во второй раз. 36-летняя звезда родила сына от своего супруга, 41-летнего актера Мэтта Алана, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Камилла Ладдингтон с сыном

После затянувшейся беременности… это наконец произошло! Мы с Мэттом так рады объявить о рождении нашего сладкого мальчика – сына Лукаса! Мой маленький лев!

– написала Камилла напротив фото из роддома. У Ладдингтон и Алана также подрастает дочь, 3-летняя Хэйден.

Мэтт Алан и Камилла Ладдингтон

Отношения между Камиллой и Мэттом развивались стремительно. В октябре 2016 года Камилла сообщила о своей беременности, сделав это оригинальным способом: актриса написала новость о пополнении на тыкве и опубликовала фото в ночь Хэллоуина. Кроме того, актриса пообещала активно делиться подробностями развития своей беременности и вести дневник в Instagram. Поклонникам такая идея пришлась по душе – за несколько следующих месяцев количество “фолловеров” Камиллы резко возросло. В апреле 2017 года актриса впервые стала мамой, родив дочь Хэйден. В январе 2018 года пара объявила о помолвке – в соцсетях Камилла опубликовала кольцо с большим бриллиантом, а в августе связала себя узами брака на побережье Калифорнии.