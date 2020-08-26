Осторожно, куннилингус!

26.08.2020, 16:35, Разное



6

минут

Оральный секс довольно давно не считается табуированной темой, его можно назвать рутинной составляющей половой жизни. Многие из нас убеждены в безопасности подобных сексуальных практик, не подозревая, что и они чреваты передачей инфекций.

В этом материале речь пойдет не о вирусе папилломы человека, сифилисе и гонорее. Представим себе ситуацию, что оба партнера ответственно подходят к возможности заразиться: они проверились заранее или находятся в длительных моногамных отношениях.

Оральный секс и бактериальный вагиноз

При бактериальном вагинозе нарушается состав микробиоты влагалища. Происходит чрезмерное разрастание «плохих» бактерий (например, гарднерелл) на фоне подавления «хороших» (например, лактобацилл). Это состояние не является инфекцией, передающейся половым путем. Вагиноз проявляется преимущественно выделениями с неприятным запахом и зудом. Он может осложняться инфекциями мочевыводящих путей, воспалительными болезнями органов таза.

В настоящее время нет твердых доказательств того, что оральный секс – причина бактериального вагиноза. Но количество научных данных, указывающих, что это возможно, постоянно увеличивается.

В новом исследовании, опубликованном в PLOS Biology, ученые продемонстрировали, что типичные бактерии ротовой полости (Fusobacterium nucleatum) могут колонизировать слизистую оболочку влагалища. По мере разрастания их колоний нормальный микробиом влагалища нарушается, может развиться вагиноз.

F.nucleatum часто встречается в зубном налете. Новые данные, по мнению авторов, указывают на один из возможных механизмов, которые связывают куннилингус (рецептивный оральный секс) с бактериальным вагинозом. Ранее другое исследование уже показывало на связь между этой патологией и бактериями, вызывающими воспаление десен.

В обзоре исследований возможных факторов риска бактериального вагиноза ученые рассказывают о трех возможных механизмах влияния рецептивного орального секса:

При этой сексуальной практике слизистую оболочку влагалища могут колонизировать другие бактерии. Существует предположение, что при оральном сексе между женщинами возможно подобие «половой передачи» вагиноза.

Из слюны на слизистую влагалища могут попадать иммунные клетки, которые «пожирают» полезную микробиоту.

Микробиоту влагалища могут нарушать ферменты слюны.

В статье, которая посвящена роли куннилингуса в нарушении микробиома влагалища, авторы пишут, что будущие исследования должны установить, играет ли степень проникновения языка роль в развитии вагиноза.

Оральный секс и молочница

Молочника или вульвовагинальный кандидоз – проявление чрезмерного разрастания во влагалище грибков Candida albicans. Кандиды в норме присутствуют в организме, их рост усиливается при определенных условиях, в том числе – при нарушениях в микробиоме влагалища. Болезнь проявляется зудом, творожистыми выделениями, болью при сексуальном контакте и при мочеиспускании.

Ряд исследований свидетельствует о том, что оральный секс может оказаться этиологическим фактором молочницы. В одном из них авторы изучили методом ПЦР микробиоту влагалища у 394 женщин. Параллельно участниц расспросили о сексуальной жизни и интимной гигиене. У женщин, которые практиковали рецептивный оральный секс, количество грибков кандида было в среднем в два раза выше.

В другой научной работе ученые пришли к выводу, что сексуальные практики играют большую роль в развитии кандидоза, чем количество грибков кандида в организме. Согласно этому исследованию, в котором приняло участие 149 женщин, рецептивный оральный секс увеличивал риск молочницы почти в два раза.

Хорошо известно, что у многих женщин молочница имеет рецидивирующее течение. Ученые выдвигали теории, что куннилингус способствует развитию этой формы болезни.

Несмотря на многолетнее изучение вопроса, имеющиеся данные так и не убедили профессиональное сообщество: оральный секс пока не внесен в список «официальных» причин бактериального вагиноза и молочницы. Роль этой сексуальной практики в их развитии все еще предстоит уточнить. Таким образом, сегодня рекомендация отказываться от нее была бы ненаучной. В заключении хотелось бы привести слова британских врачей: «Рецидивирующий кандидоз может оказывать существенное давление на отношения. Если добавить к этому обвинения партнеру в том, что он “реинфицировал” партнершу, и лишить пару того, что могло быть главным проявлением сексуальной жизни, то можно получить больше проблем, чем решить».

Комментарии Cackle