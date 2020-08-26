Зеленский: Мечтаю, чтобы Днепропетровская область стала космическим мозгом и сердцем всей Европы

26.08.2020, 16:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепропетровскую область выразил надежду, что в регионе будет развиваться космическая отрасль. Об этом 26 августа сообщает сайт Офиса президента.

По словам главы государства, он мечтает, чтобы Днепропетровская область “стала космическим мозгом и сердцем не просто Украины, а и всей Европы”.

Также Зеленский заявил, что государство будет поддерживать Южный машиностроительный завод, который занимается производством ракетно-космической техники.

“Почему-то забываем, что у нас есть “Южмаш”, невероятные специалисты, имеющие уникальные знания и опыт. Государство всегда будет их поддерживать и раскроет этот потенциал максимально”, – заверил президент.

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко рассказал, что в ходе сегодняшнего посещения Зеленским “Южмаша” обсуждались возможности развития отечественной космической отрасли и варианты государственно-частного партнерства. Среди региональных приоритетов на ближайшие годы, в частности, рассматривался экспорт товаров для космической отрасли.

Сегодня Зелнский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области.