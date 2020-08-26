Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты

26.08.2020, 16:17, Разное

Известный российский шоумен, режиссер Дмитрий Дибров станет гостем программы Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”. В беседе с ведущей ток-шоу знаменитость откровенно пояснил о интимной жизни с супругой Полиной и предназначении “тайной” комнаты, расположенной в их особняке.

После свадьбы Дмитрия Диброва и российской фотомодели Полины Наградовой в 2009 году в светских кругах поговаривали, что этот брак продлится недолго: журналист “наиграется” с победительницей конкурса красоты и найдет новую молодую пассию. Но знаменитость за 11 лет брака успел стать отцом троих детей, несмотря на приличную разницу в возрасте с женой. Полина Диброва моложе мужа на 30 лет, однако любовь и страсть в их отношениях не угасают, пояснила Лера Кудрявцева после встречи с героем своей программы.

Дмитрий Дибров считает, что все то, что влюбленные практиковали до ЗАГСа, следует практиковать и после свадьбы. Свет выключать в процессе любовного акта не нужно, а секс начинается задолго до постели. Ведущий предпочитает радовать избранницу и удивлять ее в плане интима. На третьем этаже особняка знаменитостей, находящегося на Рублевке, есть специальная тайная комната, которую пара решилась показать съемочной группе “Секрета на миллион”. Это помещение Дмитрий Дибров и его жена Полина используют для того, чтобы уединяться для интимной близости.