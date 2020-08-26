Скандалы: «На перелеты коргов денег хватает, а на учебу детей нет»?

26.08.2020, 16:10, Разное

Полную тезку дочери Игоря Шувалова попытались зачислить на факультет психологии МГУ на бюджет несмотря на то, что отставала от других «бюджетников» больше чем на 100 баллов

Анастасия Шувалова, полная тезка дочери бывшего первого вице-премьера, оказалась в списке зачисленных на бюджет на факультет психологии МГУ, который был опубликован на сайте университета. После запроса Forbes о комментарии Шувалову из списка «бюджетников» удалили, но у Forbes осталась сохраненная оригинальная версия. Из списка, обнаруженного Forbes на сайте МГУ, следовало, что 24 августа Анастасия Шувалова была зачислена на специальность «клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами.

В списке из 37 человек, зачисленных на бюджет, она оказалась на последней строчке. При этом от других поступивших Шувалову отделяло больше 100 баллов. Например, у абитуриентки под номером 36 в списке — 334 балла. Всего на специальность «клиническая психология» факультета психологии МГУ в этом году поступали 318 человек, 303 из них набрали в сумме 231 балл и выше. В 2019 году проходной балл на факультете психологии на эту специальность составлял 329.

После того как Forbes обратился в МГУ за комментариями, Шувалову из списка зачисленных на бюджет удалили. В обновленном списке на сайте МГУ осталось 36 поступивших на «клиническую психологию» по общему конкурсу. Представитель пресс-службы МГУ в телефонном разговоре сообщила Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно. В письменном комментарии пресс-служба сообщила, что Шувалова зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла. Приказы о зачислении абитуриентов будут опубликованы после 30 августа, отметила пресс-служба.

Forbes к моменту публикации не удалось получить подтверждения, что речь идет именно о дочери бывшего первого вице-премьера и главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Получить оперативный комментарий у помощников Шувалова, который в начале 2017 года вошел в попечительский совет МГУ, к моменту публикации не удалось. Forbes направил запрос в пресс-службу ВЭБа, но к моменту публикации не получил ответа. После выхода новости пресс-служба ВЭБ.РФ сообщила, что направленные ей вопросы не относятся к деятельности госкорпорации и «могут расцениваться в качестве попытки вмешательства в частную жизнь».

Игорь Шувалов окончил МГУ — юридический факультет. В университете он познакомился с будущей женой Ольгой. В биографии Шувалова на сайте ВЭБ.РФ говорится, что у него четверо детей: два сына и две дочери. В материале Ивана Голунова о женах и детях российских политиков, опубликованном в Slon.ru в 2010 году (доступна сохраненная версия), говорилось, что одну из дочерей Шувалова зовут Анастасия, она родилась в 2002 году. Эта информация также приводится в профиле Ольги Шуваловой на сайте Finparty.

Андрей Злобин