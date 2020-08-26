Скандалы: Миллионы подняли на крыло

26.08.2020, 16:10, Разное

По обвинению в мошенничестве арестованы бывший замдиректора ПАО «Ил» и сотрудники МАИ

Пресненский райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора ПАО «Ил» по проектированию — начальника ОКБ предприятия Андрея Новожилова и директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана. По версии следствия, благодаря использованию «мертвых душ» они похитили 18 млн руб. при создании элементов крыла для топливозаправщика на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Удовлетворив ходатайства второго управления по расследованию особо важных дел (преступлений против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР, суд арестовал до 11 октября этого года Андрея Новожилова и Вячеслава Хвана, ограничившись более мягкой мерой пресечения — домашним арестом — для сотрудника финансовой службы МАИ Игоря Титова. Все трое обвиняются следствием в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным “Ъ”, это уголовное дело ГСУ СКР возбудило еще 12 августа 2018 года на основе материалов, полученных в ходе проверок Генпрокуратуры и управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России.

Как выяснилось в ходе проверок и расследования, в октябре 2012 года между Минобороны РФ и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) был заключен гособоронконтракт на создание тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе под шифром «Кузнецк-2» на общую сумму 9,241 млрд руб. Согласно контракту, все работы ОАК должна была завершить 31 декабря 2016 года. В качестве соисполнителя для разработки конструкторской документации, проведения испытаний и доработок самолета ОАК привлекла ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», а ПАО «Ил» в июле 2014 года, как следует из материалов уголовного дела,— МАИ. В институте разрабатывали элементы крыла для Ил-76МД-90А.

По версии следствия, с июля 2014 по октябрь 2018 года руководством ПАО «Ил» были перечислены средства в МАИ «за якобы выполненные работы» по договорам «Кузнецк-2». Затем часть из них была обналичена и похищена.

Как следует из материалов уголовного дела, руководство ПАО «Ил» и МАИ подобрали сотрудников института для дальнейшего трудоустройства в корпорацию якобы для выполнения работ по теме «Кузнецк-2» и распределения между ними выделенных денежных средств из фонда стимулирования труда «по значительно завышенной цене».

Работы по топливозаправщику, полагает следствие, на самом деле были выполнены сотрудниками самого ПАО «Ил». Тем не менее «лица из числа руководства ПАО» совместно с Центром проектно-конструкторских технологий авиационной техники МАИ незаконно подписали акты якобы выполненных специалистами института работ.

Последним, говорится в материалах дела, не приходилось даже ходить на работу в «Ил». Согласно договоренности, часть денег за фиктивное участие в проекте они ежемесячно в период с 2014 по 2018 год получали у КПП ПАО на Ленинградском шоссе, 45. Всего, как подсчитало следствие, только благодаря фиктивным трудоустройствам было похищено 18 млн руб.

Впрочем, по данным “Ъ”, обозначенная сумма не окончательная, так как предполагаемые участники аферы проверяются на причастность к другим преступлениям.

После публикации материала в ОАК “Ъ” сообщили, что по инициативе и на основе материалов службы безопасности корпорации Генеральной прокуратурой и правоохранительными органами в ПАО «Ил» была проведена проверка. По ее результатам подтверждено выявление ряда нарушений, связанных с осуществлением деятельности компании в период до 2018 года. В настоящее время правоохранителями проводятся следственные мероприятия. В ОАК добавили, что оказывают следствию все необходимое содействие.

Известно, что господа Новожилов и Хван не признают свою вину, а их защита собирается обжаловать аресты.

Выпуск Ил-76МД-90А (глубоко модернизированный Ил-76МД, они ранее производились Ташкентским авиационным производственным объединением им. В. П. Чкалова) начат на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Всего для Минобороны по действующему контракту планируется построить 39 таких самолетов. Кроме того, на базе заправщика Ил-78М разработана его версия Ил-78М-90А. Первый такой самолет сейчас проходит испытания.

Юрий Сенаторов