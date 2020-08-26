Вертолет совершил аварийную посадку под Сочи

26.08.2020, 16:08, Новости дня

Частный вертолет Robinson совершил аварийную посадку около Сочи, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В районе хребта Аибга совершил аварийную посадку частный вертолет Robinson. На борту находились четыре человека – пилот и три пассажира», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

В результате инцидента пострадали два человека. К месту происшествия направлены два вертолета МЧС для эвакуации пострадавших.

Ранее легкомоторный самолет произвел аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за оторвавшегося винта.