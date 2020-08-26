 

Новую Третьяковку затопило после сильного дождя в Москве

26.08.2020, 16:08, Новости дня

Зал Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве затопила вода, которая проникла в помещение из-за непрекращающегося на протяжении нескольких часов дождя.

Телеканал «360» в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись из зала. По данным канала, работники пытаются укрыть картины от поступающей влаги. При этом отмечается, что посетителей не вывели из зала сразу же после затопления, и они некоторое время бродили по галерее, пока ее затапливало.

«Сейчас ведутся работы по устранению этой проблемы», – сообщила администратор галереи ТАСС.

По ее словам, крыша начала протекать из-за сильного дождя. После уборки выставка снова откроется. В зале, куда проникла вода, находится выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина».

Также затопило несколько улиц и переходов в самом городе, сообщил источник в экстренных службах.

«Дождь затопил несколько улиц в Москве, включая Большую Татарскую, Малую Бронную, Орджоникидзе, Пятницкую, Преображенскую площадь и ряд других. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города», – сказал собеседник.

По его словам, в воде оказались несколько подземных переходов, протекли крыши нескольких зданий, включая Даниловский рынок.

 

Ранее Гидрометцентр предупреждал, что в среду в столице ожидается дождь, температура воздуха будет держаться на уровне 20–22 градусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Венгерская компания присоединится к газопроводу “Турецкий поток”

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

23.07 / Трамп заявил, что Байден должен пройти тест на когнитивные способности

25.08 / Анестезиолог оценил данные немецких врачей о состоянии Навального

21.07 / Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

24.06 / Республиканские конгрессмены выступили против сокращения войск в Германии

08.07 / Помпео: США введут визовые органичения для китайских чиновников из-за Тибета

08.07 / Euronews – ОЭСР прогнозирует удручающий уровень безработицы в мире из-за пандемии

09.07 / Сенатор от Крыма разъяснил главе Европарламента важность борьбы с экстремизмом

28.07 / Путин пообещал рассмотреть вопрос об освобождении Сулейманова, фракция “Слуги народа” разваливается. Главное из Telegram-каналов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска