Власти Белоруссии запретили продавать крабовые палочки

26.08.2020, 16:03, Разное

Министерство торговли Белоруссии приняло постановление о запрете реализации крабовых палочек на территории государства.

Своё решение ведомство обосновало некорректным сочетанием цветов продукта.

– Когда нашу страну пытаются разорвать на куски с двух сторон, мы не можем позволить разрывать на кусочки палочки с враждебным для каждого белоруса символом. Тем более все мы знаем, кто краб, — заявила в пресс-службе министерстве.

По оценкам экспертов из Витебского морского пароходства, несколько компаний, непрерывно работающих в морях Белоруссии, понесут колоссальные убытки. Часть из них готово возместить Польское морское содружество.

– Либерализация, длившаяся последние 5 лет, подходит к концу. Скоро опять перейдём на креветки, — прокомментировал нововведение директор Витебского торгового порта, пожелавший остаться неизвестным.