 

Вашингтон ввел санкции против 24 компаний из Китая

26.08.2020, 16:01, Новости дня

США ввели санкции в отношении 24 китайских компаний за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море, соответствующее заявление сделало американское министерство торговли.

«Бюро промышленности и безопасности министерства торговли добавило 24 китайских компании в (санкционный) список организаций за их роль в помощи китайским военным в строительстве и милитаризации подвергнутых международному осуждению искусственных островов в Южно-Китайском море», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США используют санкции как инструмент для наказания других стран и принуждают своих союзников соблюдать эти ограничения.



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