Германия назначила нового координатора по России

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26.08.2020, 16:01, Новости дня

Кабинет министров ФРГ назначил нового координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства. Им стал депутат от социал-демократической партии Йоханн Заатхоф, сообщили в среду в пресс-службе МИД страны.

«Йоханн Заатхоф берет на себя эту задачу в момент, когда значение живого гражданского общества и функционирующего диалога не только между правительствами вновь становится актуальным. Я желаю ему успеха, хороших, увлекательных впечатлений и переговоров», – передает «Интерфакс» слова главы ведомства Хайко Мааса.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств США и Германии Майкл Помпео и Хайко Маас обсудили вопросы, связанные с Россией, Белоруссией и Ираном. Американская сторона сообщила о «необходимости единого трансатлантического ответа», который позволит привлечь Тегеран «к ответственности». Помпео заявил, что СБ ООН должен «выполнять обязательства по поддержанию международного мира и безопасности».



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