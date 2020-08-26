 

Суд конфисковал у норвежского ученого волосы российских студенток

26.08.2020, 16:01, Новости дня

Московский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности гражданина Норвегии, который пытался вывезти из РФ образцы волос студенток медицинского факультета.

Как информирует портал «78.ру», в объединенной пресс-службе судов Северной столицы сообщили, что 31 августа 2018 года таможенники аэропорта Пулково решили досмотреть багаж мужчины, направляющегося в Норвегию. Во время проверки они обнаружили незадекларированный товар, а именно 76 бумажных конвертов, в которых находились образцы волос. Экспертиза показала, что образцы являются волосами с головы человека. Так как они не относятся к товарам для личного пользования их нужно было задекларировать.

В суд норвежец не явился, хотя ему сообщили о времени и месте заседания. Также судебный процесс проигнорировал его адвокат, который просил назначить наказание в виде конфискации волос.

Издание отмечает, что житель Норвегии ученый, который путешествовал из Архангельска через Петербург. С собой он вез конверты с волосами студенток медицинского факультета. Норвежец уточнил, что образцы были собраны в рамках российского проекта, управляемого университетом в Архангельске. Как ведущий ученый этого проекта норвежец взял образцы, чтобы провести их анализ, с помощью метода доступного только в Шотландии.

Суд постановил конфисковать волосы.

Ранее в Южной Осетии заявили, что находящийся в Грузии Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара отлавливает осетинских летучих мышей для помощи американцам в исследовании коронавируса.

В июне суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняли в том, что они собирали жуков для ученого Александра Игнатенко. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявляют, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Эксперты о заявлениях Лукашенко о якобы вмешательстве США в дела Беларуси

11.07 / Секретарь Зеленского отреагировала на слухи о своей беременности от президента

19.08 / Сирия передала РФ участки для расширения базы Хмеймим

10.07 / Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации

08.07 / Украинцы потребовали отставки Зеленского

09.07 / «Молох требует жертв»?

15.07 / Кабмин Украины предложил создать фонд возмещения ущерба потерпевшим от насильственных преступлений

31.07 / Из-за взрыва гранаты в Черниговской области Украины погибли трое

09.07 / Врач в Петербурге осужден за изнасилование пациенток под наркозом

19.08 / Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси и введет санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска