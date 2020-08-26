Рыбаки поймали удивительную рыбу у берегов Канады

26.08.2020, 16:00, Разное

В Канаде рыбак Гарри Гудьер из городка Темплман вместе с приятелями был шокирован уловом: у берегов Атлантики мужчинам в сети попалось загадочное существо, которое чем-то напоминало утконоса.

У рыбы оказались длинные плавники и нос, сделанный словно из резины. Чтобы узнать, какое именно это существо, Гарри отправился на местный рыбный завод. Когда и там ему не смогли помочь, он сделал публикацию в Facebook. Снимок привлек внимание журналистов и ученых.

Как сообщает CBC, рыба оказалась носатой химерой. Они обитают на глубине 200 метров и крайне редко попадаются людям. Кроме того, она была ядовитой, так что рыбакам повезло, что они не получили никаких травм.