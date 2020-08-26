 

“Секс случается редко”: Алексей Чумаков рассказал о причинах проблем в постели

26.08.2020, 15:53, Разное

Алексей Чумаков живет в браке с Юлией Ковальчук семь лет, и вместе они воспитывают маленькую дочь Амелию. Знаменитость не любит афишировать личную жизнь, однако недавно откровенно пояснил журналистам о появившихся проблемах в постели и их возможных причинах.
Алексей Чумаков признался представителям прессы, что у него возникли проблемы, связанные с эрекцией. Об этой деликатной и щепетильной теме популярный исполнитель говорит совершенно не стесняясь. “Секс в моей жизни случается редко”, – цитирует певца портал “Дни.ру.” Сам Чумаков полагает: причинами неприятностей в сексуальном плане является нехватка времени, поскольку артист очень загружен работой и не может отказаться от любимой деятельности. Это сказывается на состоянии здоровья, особенно мужского, ведь певец сильно устает.

Еще одним фактором, влияющим на качество секса, Алексей Чумаков назвал кризис среднего возраста. “Не всегда даже висит”, – жалуется СМИ знаменитость. Он также рассказал, что времени у него и супруги не хватает и на 3-летнюю Амелию. Дочерью звезд российского шоу-бизнеса занимаются две няни, чьи услуги являются очень дорогостоящими, однако Чумаков старается больше выступать, чтобы обеспечить семью всем необходимым и оплачивать работу помощниц.



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