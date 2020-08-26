Кириенко поблагодарил участников форума «Рубеж 2020» за неравнодушие

26.08.2020, 15:48, Новости дня

На платформе всероссийского форума «Рубеж 2020» в среду прошла встреча участников с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Сергей Кириенко начал диалог с того, что поблагодарил команду «Молодежки ОНФ» за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» участники «Молодежки ОНФ» обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решить бытовые проблемы.

Оперативные группы совместно с врачами готовили обсервации по всей стране, обеспечивали медперсонал «красной зоны» горячи питанием и СИЗами, довозили врачей до работы и домой после ночной смены.

«Вы действуете. Спасибо вам за неравнодушие. Для «Молодежки ОНФ» нет чужих проблем. Будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди в тяжелой ситуации, рядом оказывается помощь», – отметил Кириенко.

Сегодня сводные отряды продолжают работать в Иркутской области. В районах, наиболее пострадавших от наводнения 2019 года, ребята оказывают населению физическую и юридическую помощь, расчищают территорию городе Тулун от аварийных построек. В Норильске участники команды участвуют в работе по ликвидации последствий разлива нефти.

Когда в РФ началось распространение коронавирусной инфекции, население всего мира разделилось на две группы: тех, кто осознавал опасность COVID-19 и соблюдал все меры безопасности и тех, кто не верил в существование вируса и угрозу заражения. Участники форума спросили, как принимать решения в подобного рода сложных ситуациях, когда от правильности выбранного курса зависят судьбы многих людей.

«Пандемия очень многое изменила, но как вирус передается от человека к человеку, так и убеждения тоже передаются. С началом пандемии все страны мира столкнулись с непростым выбором: сохранить здоровье и обеспечить безопасность граждан, но для этого нужно было вводить ограничения. Или максимально оттягивать введение особых мер, потому что это удар по экономике. Для нас важнее всего жизнь и здоровье людей», –добавил он.

Также Кириенко отметил, что этим принципом руководствовался Путин, когда принимал стратегическое решение и вводил меры ограничения. Режим самоизоляции обеспечил спасение многих тысяч жизней.

«Второй важной задачей было спасать экономику. Период пандемии показал хороший пример успешного взаимодействия волонтеров и государства. Проект «Мы вместе», который объединил тысячи неравнодушных людей, продемонстрировал, что в сложной ситуации мы не разбегаемся каждый по своей норке, а объединяемся и помогаем друг другу», – подчеркнул Кириенко.

Отмечается, что участница команды из Омской области Анастасия Ерахтина спросила Сергея Кириенко, как сделать так, чтобы муниципальные власти видели в общественниках не порицателей, а союзников. В период пандемии региональная команда взяла под шефство небольшое село Никитино, где не было продуктового магазина. Люди оказались в продовольственной изоляции. Участники «Молодежки ОНФ» еженедельно доставляли местным жителям продукты, лекарства и вещи первой необходимости. При этом пытаясь решить вопрос с открытием торговой точки:

«Нашли предпринимателя, который был готов организовать продуктовый киоск и, хотя муниципальные власти затягивали решение, нам все равно удалось его открыть. Пока кисок работает несколько дней в неделю. Но вскоре перейдет в ежедневный формат. Как убедить муниципалитеты, что мы союзники и у нас общие цели, помогать людям?» – поинтересовалась Ерахтина.

«Такие препятствия будут периодически возникать. Думаю, это вопрос времени для муниципалитетов понять, что вы не просто указываете на проблему, а встаете рядом и готовы ее решать. Необходимо включать все уровни и ветви власти. Если не решают в мэрии – идите в правительство региона. Не слышат там, обращаетесь к руководству в Москву и мы включим все ресурсы, чтобы решить вопрос. Спасибо, что достояли до конца и помогли людям», – сказал Кириенко.

В завершение встречи он заметил, что команда «Молодежки ОНФ» – это пример людей с активной жизненной позицией, которые не просто выявляют проблемы, а помогают оперативно их решить. Он пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.

Всероссийский командообразующий форум «Рубеж 2020» проходит в Калужской области 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек со всей страны.