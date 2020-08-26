Кипр выдал РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

26.08.2020, 15:48, Новости дня

Подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали с Кипра в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота», сообщили в пресс-службе российского посольства в Никосии.

«При содействии представителя российского МВД на Кипре состоялась экстрадиция гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, и скрывавшегося от органов суда и следствия», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Отмечается, что эта часть статьи УК РФ касается «причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием». Имя подозреваемого россиянина в посольстве не назвали.

Ранее подозреваемый в хищениях 600 млн рублей бывший руководитель «Нижегородского водоканала» Александр Попов был экстрадирован из Черногории в Россию.