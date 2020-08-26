 

Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

26.08.2020, 15:48, Новости дня

Одно из старейших британских изданий о машинах Autocar включило российские автомобили «Нива» и ВАЗ 2105 в список проверенных временем и устойчивых машин.

«Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Отмечается, что внедорожник, разработанный еще в 1977 году, выпускается в течение 43 лет и является наиболее экспортируемой моделью компании.

Он был достаточно прочен для того, чтобы продержаться десять лет в качестве транспортного средства для российской базы в Антарктике. Однако, как считает Autocar, конец старой Нивы близок, потому что Лада показала концепт новой модели в 2018 году. Начало производства концепта ожидают в 2022 году.

Тем временем в РФ в марте стало известно, что машины 1990 года выпуска и старше после прохождения специального техосмотра могут стать полноценными участниками дорожного движения. Автомобильный эксперт Алексей Аксенов отметил, что в РФ «достаточно много машин старше 30 лет, которые пригодны для того, чтобы ездить по нашим дорогам».

Кроме того, стало известно о планах Минпромторга повысить транспортный налог на старые коммерческие автомобили. В ведомстве объяснили, что такая техника «ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан», а предполагаемая мера «позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае

13.08 / Цыбульский поддержал идею создания Арктической лиги КВН

19.08 / Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты

03.08 / Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

06.07 / Киев соответствует условиям смягчения карантина – Минздрав

06.07 / Псковскую журналистку оштрафовали по делу об оправдании терроризма

31.07 / Жители Грузии начали протест против карантина по коронавирусу

28.06 / В Польше будет второй тур президентских выборов – экзит-полл

07.07 / Лондон ввёл санкции против «нарушителей прав человека» из разных стран, включая Россию

15.07 / Захарова назвала санкции США методом нечистоплотной конкуренции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска