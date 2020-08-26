 

Лауреат Нобелевской премии назвала способ преодоления кризиса в Белоруссии

26.08.2020, 15:43, Разное

Лауреат Нобелевской премии по литературе обратила внимание, что Александр Лукашенко обсуждает ситуацию в стране только с чиновниками. Писательница призвала белорусского президента начать говорить с народом.

Алексиевич предположила, что открытый диалог с гражданами станет возможным благодаря поддержке мировых лидеров. Вероятно, важную роль в урегулировании конфликта сыграет президент России Владимир Путин, сообщает телеграм-канал “Наша Нива”.

Литератор также назвала все действия оппозиции законными. “Более того, это очень нужно. Белорусы стали нацией, о которой узнал все”, – сказала она. Алексиевич выразила надежду, что политический кризис будет преодолен мирным путем.

Напомним, 26 августа писательницу вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии. Алексиевич проходит в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета оппозиции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

Светлана Алексиевич – советская и белорусская писательница. Наиболее известные книги – “У войны не женское лицо”, “Чернобыльская молитва” и “Цинковые мальчики”. В 2015 году она получила Нобелевскую премию за свое творчество.



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