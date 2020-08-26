Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах»

26.08.2020, 15:26, Новости дня

Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения в ночь после выборов 3 ноября.

«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».

Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, Клинтон тогда проиграла выборы Дональду Трампу.

Клинтон предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков.

«У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».

Клинтон заявила об этом в интервью программе «Цирк» на канале Showtime, часть которой вышла в эфир во вторник.