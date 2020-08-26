 

Клинтон призвала Байдена не признавать поражения «ни при каких обстоятельствах»

26.08.2020, 15:26, Новости дня

Хиллари Клинтон призвала кандидата в президенты от демократов Джо Байдена не признавать поражения в ночь после выборов 3 ноября.

«Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, – заявила Клинтон. – Потому что я думаю, что процесс затянется, и я действительно верю, что, в конце концов, он победит, если мы не уступим не дюйма и будем столь же сфокусированы и непреклонны, как другая сторона».

Кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году, Клинтон тогда проиграла выборы Дональду Трампу.

Клинтон предположила, что кандидаты покажут близкие результаты и обвинила республиканцев в попытке повлиять на результаты, «внеся сумятицу в заочное голосование», чтобы получить небольшое преимущество в коллегии выборщиков.

«У нас должно быть масштабное юридическое обеспечение, – сказала она. – И я знаю, что штаб Байдена работает над этим».

Клинтон заявила об этом в интервью программе «Цирк» на канале Showtime, часть которой вышла в эфир во вторник.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / 1 июля – основной день голосования по поправкам в Конституцию

06.07 / Times of Israel – Израиль возвращает ограничения из-за роста числа заражений коронавирусом

16.08 / Участники митинга в поддержку Лукашенко собираются на площади Независимости

14.08 / Турция сочла лицемерным соглашение ОАЭ и Израиля о нормализации отношений

26.07 / Подразделениям ЛНР приказано бессрочно прекратить огонь с полуночи 27 июля

15.07 / Спрогнозирована максимальная численность населения Земли

04.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 11 млн человек

28.06 / В Польше начались выборы президента

28.06 / Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

05.08 / В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска