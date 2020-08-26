 

Африка победила полиомиелит

26.08.2020, 15:26, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения заявила, что Африка свободна от вируса, вызывающего полиомиелит, что стало знаменательной вехой в многолетней кампании по искоренению этого печально известного заболевания во всем мире.

«Сегодня – исторический день для Африки», – заявила профессор Роуз Гана Фомбан Леке.

Ее комиссия подтвердила, что за последние четыре года на континенте не было ни одного случая заболевания, что является пороговым значением для искоренения полиовируса.

ВОЗ сообщила, что теперь полиовирус вслед за оспой оказался в числе вирусов, искорененных в Африке.



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