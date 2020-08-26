Представлен новый портрет королевы Рании по случаю ее 50-летия

26.08.2020, 15:25, Разное

В то, что одной из самых красивых королев современности – Ее Величеству Иордании Рании – исполняется в этом году 50 лет, поверить совершенно невозможно – настолько хорошо и молодо она выглядит! Запланированы ли какие-либо торжества на 31 августа, пока неизвестно, но можно предположить, что Рания и ее семья ограничатся лишь закрытым празднованием из-за пандемии коронавируса. Однако для подданных у королевы был подготовлен сюрприз: несколько часов назад был представлен новый официальный портрет Рании.

Для него королева выбрала длинное белоснежное платье силуэта русалка, декорированное кружевом и пуговицами, от бренда из Саудовской Аравии Ashi Studio. Его дизайнер Мохаммед Аши так прокомментировал новый снимок Рании арабскому Vogue:

Этот портрет Королевы Рании очень своевременный, он является для меня олицетворением безграничных возможностей и очень вдохновляет. Для меня большая честь, что она выбрала это платье, через которое я хотел показать силу и царственность. Желаю крепкого здоровья и поздравляю Ее Величество с днем рождения!

В интервью британскому HELLO! в прошлом году Рания рассказывала о возрасте:

Я никогда особо не жаловала этот праздник. Некоторым трудно в это поверить, но меньше всего я люблю быть в центре внимания. Когда я была маленькой, то мои дни рождения всегда приходились на период летних каникул, когда все школьные друзья были в отъезде. Так что я почти никогда не устраивала вечеринки. Тогда это могло казаться неудачей, но знаете, сейчас все как раз наоборот. Иметь день рождения в августе означает, что у тебя есть возможность собрать всю семью дома, а разве может быть лучший способ провести этот день? Когда я буду задувать свечи, то первым делом точно удивлюсь их количеству. Наверное, и торт должен становиться больше по мере того, как я становлюсь старше!

Напомним, Рания Аль-Абдулла родилась в семье, не имевшей никакого отношения к монархии – ее отец был простым врачом. Родители будущей королевы – палестинцы, но проживали долгие годы в Кувейте, где 31 августа 1970 года Рания и появилась на свет.

Я выросла в обычной семье, которая делает простые вещи: ходит в кино, тренажерный зал, рестораны. Мы дружили с людьми из разных слоев общества, чему я не перестаю радоваться. Родители привили мне, моим сестре и брату понимание, что труд – ключ к успеху.

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