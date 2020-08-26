 

Последствия «сладкой жизни»: избыточное потребление фруктозы вызывает ожирение печени

26.08.2020, 15:20, Разное


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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, отмечается, что фруктоза отрицательно влияет на печень только после попадания в пищеварительный тракт, где она разрушает эпителиальный барьер, защищающий внутренние органы от бактериальных токсинов в кишечнике. При этом фруктоза гораздо эффективнее перерабатывается печенью в калории, и ведет к ожирению печени гораздо быстрее. Поэтому чрезмерное потребление фруктозы может привести к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), которая является самой частой причиной хронических печеночных заболеваний, в том числе рака и цирроза.

«Способность фруктозы вызывать ожирение печени была известна еще древним египтянам, которые кормили уток и гусей сухофруктами в меду, чтобы приготовить свою версию фуа-гра. С появлением современной биохимии и метаболического анализа стало понятно, что фруктоза в два-три раза быстрее глюкозы приводит к ожирению печени», – пишут авторы исследования, отметив, что широкое употребление сладких безалкогольных напитков привело к «взрывному» росту заболеваемости НАЖБП.

Исследование на мышах показало также, что как только потребление фруктозы снижается до приемлемого уровня, патологические изменения печени прекращаются. Это означает, что умеренное потребление фруктозы, например, в фруктах, а не в картошке фри и кока-коле, вполне безопасно для здоровья.

«К сожалению, многие обработанные пищевые продукты содержат HFCS (прим.: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы), и большинство людей не могут оценить, сколько фруктозы они фактически потребляют ежедневно. Повышение осведомленности в этом вопросе — это лучшее решение», – подчеркнули ученые.

Отметим, что ученые не первый год бьют тревогу об опасности чрезмерного употребления фруктозы. Известно, что употребление одного-двух безалкогольных газированных напитков в день увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистыми заболеваний на 35%, диабета — на 26%, инсульта — на 16%.

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