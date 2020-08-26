Стала известна стоимость обучения детей российских звезд

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26.08.2020, 15:17, Разное

Журналисты в преддверии нового учебного года выяснили, сколько российским звездам обходится обучение их детей. Большинство наследников знаменитостей получают образование в элитных школах Подмосковья, расположенных недалеко с их загородными домами.
Дмитрий Шепелев на обучение наследника в одной из столичных школ тратит 1,4 миллиона рублей. Высокая стоимость среднего образования не пугает шоумена Александра Ревву – его старшая дочь ходит в Павловскую гимназию. Там же учатся наследники Глюкозы, Ани Лорак, певицы Славы. Дети в данном учебном учреждении заняты целый день, там они учат все уроки, а домой приезжают уже отдыхать. При гимназии функционирует бассейн, художественная студия, различные кружки, теннисные корты. За 10 месяцев учебного года нужно заплатить 1,475 миллиона рублей с первоначальным авансом в 205 тысяч рублей.

Ирина Дубцова, Анна Седокова, Владимир Соловьев, Михаил Пореченков и многие другие знаменитости предпочли отдать детей в Ломоносовскую школу. У данного учреждения есть много филиалов, в том числе в Подмосковье. Оно славится индивидуальным подходом к обучению. В месяц пребывание в такой школе оценивается в 158 тысяч рублей.

Дети Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна, Ксении Бородиной учатся в гимназии имени Евгения Примакова. Она расположена в Одинцовском городском округе. В неделю дети посещают около десяти уроков английского языка. Некоторые учителя приезжают из Канады, Австралии, Великобритании и США. Призеры всероссийских олимпиад могут выиграть гранты на бесплатное обучения. Для остальных учебный год обойдется в 700 тысяч рублей.

В закрытом поселке «Княжье Озеро» работает учебное заведение «Лидер». Там знания получали дети Стаса Михайлова, Ольги Кабо, Игоря Лифанова. В классе могут учиться только 16 человек, а дети находятся в школе с 9 утра до 17.30 вечера. Стоимость обучения составляет 90 тысяч рублей в месяц.



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