Выборы на Донбассе могут пройти по спецзакону

26.08.2020, 15:10, Новости дня

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должны пройти по специальному закону, но на данный момент условий для проведения выборов на не подконтрольной украинскому правительству территории нет. Об этом заявил 26 августа вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Брифинг чиновника транслировал телеканал “Прямий”.

“Я обращаю внимание, что выборы [в ОРДЛО] могут быть назначены отдельным законом. И об этом сказано в Комплексе мер [по имплементации Минских соглашений], в законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Парламент Украины должен принять соответствующий – отдельный! – закон о выборах досрочных в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины, и в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы. Постановление [о назначении местных выборов] регулирует проведение выборов на подконтрольной территории. Это абсолютно разные документы по своему правовому характеру”, – сказал Резников после заседания комитета по вопросам государственной власти, на котором рассматривалось письмо руководителя украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука с просьбой изучить постановление о проведении местных выборов в Украине на предмет соответствия Минским соглашениям.

Министр подчеркнул, что выборы в ОРДЛО можно проводить только после выведения иностранных войск, разоружения, демилитаризации и разоружения незаконных формирований, “что даст возможность приехать мониторинговой миссии ОБСЕ и засвидетельствовать, что выборы там прошли по украинскому закону, по украинской Конституции, по копенгагенским стандартам, со свободой голосования, свободой передвижения, политических партий”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом местные выборы на оккупированных территориях Донбасса и Крыма не состоятся из-за невозможности их организации. В проекте постановления сказано, что на этих территориях они будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

На переговорах в Минске 19 августа Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

По словам главы украинской делегации, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года. Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей (Резников заявил, что ему о таком требовании неизвестно).