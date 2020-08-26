Украина закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

26.08.2020, 15:10, Новости дня

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. Такое решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 26 августа, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Ограничения не коснутся нескольких категорий иностранцев, в том числе тех, кто имеет право проживания в Украине, подтвержденное документально, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию нашей страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий.

Отдельные случаи пересечения границы будут рассматриваться Госпогранслужбой Украины.

Во время заседания министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к правительству с просьбой внести в данный перечень тех, кто приезжает на лечение, специалистов по наладке оборудования, которых нет в Украине, а также призвал отдельно рассматривать просьбы о пересечении границы Украины гражданами Беларуси в связи с ситуацией, сложившейся в этой стране после президентских выборов.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.