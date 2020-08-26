 

Шевченко объявил предварительный состав сборной Украины на матчи Лиги наций

26.08.2020, 15:10, Новости дня

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил предварительный состав команды на предстоящие матчи Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На первый в 2020 году тренировочный сбор, который сегодня начнется в Харькове, вызваны 19 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов (“Шахтер”), Георгий Бущан (“Динамо”);

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (“Шахтер”), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (“Динамо”);

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (“Шахтер”), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (“Динамо”), Александр Зинченко (“Манчестер Сити”);

Нападающие: Жуниор Мораес (“Шахтер”), Владислав Супряга (“Динамо”).

В течение недели к команде присоединятся другие украинцы, которые выступают в иностранных клубах.

В рамках Лиги наций сборная Украины 3 сентября сыграет против сборной Швейцарии во Львове, 6 сентября – против Испании на выезде. Кроме того, на 10 сентября запланирована товарищеская встреча со сборной Польши.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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